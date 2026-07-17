Visite guidée, marché des artisans et restauration, Tuilerie de la Bretèche, Ligny-le-Ribault

Informations pratiques

Visite guidée, marché des artisans et restauration 19 et 20 septembre Tuilerie de la Bretèche Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée par notre équipe, marché d’artisans locaux et restauration.

Tuilerie de la Bretèche Route D61 Route de la Ferté-Saint-Aubin, 45240 Ligny-le-Ribault Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 45 43 88 http://www.tuilerie-de-la-breteche.fr Ensemble de bâtiments destinés à la fabrication de terre cuite (séchoirs, four) encore en fonctionnement (entreprise de la Fédération Française du Bâtiment). La tuilerie de la Bretèche a été créée en 1890 (date tardive pour ce genre d’établissement), avec un four dont la chambre de chauffe était surmontée d’une voûte en berceau surbaissé et percé d’évents. Deux halles de séchage, achetées d’occasion à Beaugency et toujours utilisées, complétaient la structure. Au début des années 30, la voûte du four a été remplacée par une cheminée tronconique.

Visite guidée par notre équipe, marché d’artisans locaux et restauration

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