Les nuits du Cerf Ligny-le-Ribault
jeudi 17 septembre 2026 · Ligny-le-Ribault
Informations pratiques
Ligny-le-Ribault
Les nuits du Cerf
32 Place de l’Église Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – – 15 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-19 2026-09-22
Vivez la magie du brame du cerf en Sologne !
À l’approche de l’automne, laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une expérience unique à Ligny-le-Ribault.
Samedi 19 septembre 2026
Rendez-vous à l’Écomusée (derrière l’église)
Vivez la magie du brame du cerf en Sologne !
À l’approche de l’automne, laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une expérience unique à Ligny-le-Ribault.
Samedi 19 septembre 2026
Rendez-vous à l’Écomusée (derrière l’église)
Au programme
Présentation sur la vie du cerf
Balade en forêt avec un guide spécialiste de l’environnement
Écoute du brame du cerf dans son habitat naturel
Apéritif dînatoire en fin de soirée
Des soirées supplémentaires sont également proposées les 17 et 22 septembre, avec présentation et écoute du brame.
⚠️ Réservation obligatoire avant le 12 septembre.
Une soirée idéale pour découvrir l’un des plus beaux spectacles de la nature en Sologne, entre découverte, partage et émotions. .
32 Place de l’Église Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 14 03 82 ecomuseeb45240@orange.fr
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English :
? Experience the magic of the deer rut in Sologne! ??
%C0s fall approaches, let us guide you into the heart of the forest for a unique experience in Ligny-le-Ribault.
? Saturday, September 19, 2026
? Meet at the community center (behind the church)
L’événement Les nuits du Cerf Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
À voir aussi à Ligny-le-Ribault (Loiret)
- Journées portes ouvertes Ligny-le-Ribault 19 septembre 2026
- Visite guidée, marché des artisans et restauration, Tuilerie de la Bretèche, Ligny-le-Ribault 19 septembre 2026