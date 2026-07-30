Informations pratiques

Ligny-le-Ribault

Les nuits du Cerf

32 Place de l’Église Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-19 2026-09-22

Vivez la magie du brame du cerf en Sologne !

À l’approche de l’automne, laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une expérience unique à Ligny-le-Ribault.

Samedi 19 septembre 2026

Rendez-vous à l’Écomusée (derrière l’église)

Vivez la magie du brame du cerf en Sologne !

À l’approche de l’automne, laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une expérience unique à Ligny-le-Ribault.

Samedi 19 septembre 2026

Rendez-vous à l’Écomusée (derrière l’église)

Au programme

Présentation sur la vie du cerf

Balade en forêt avec un guide spécialiste de l’environnement

Écoute du brame du cerf dans son habitat naturel

Apéritif dînatoire en fin de soirée

Des soirées supplémentaires sont également proposées les 17 et 22 septembre, avec présentation et écoute du brame.

⚠️ Réservation obligatoire avant le 12 septembre.

Une soirée idéale pour découvrir l’un des plus beaux spectacles de la nature en Sologne, entre découverte, partage et émotions. .

32 Place de l’Église Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 14 03 82 ecomuseeb45240@orange.fr

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English :

? Experience the magic of the deer rut in Sologne! ??

%C0s fall approaches, let us guide you into the heart of the forest for a unique experience in Ligny-le-Ribault.

? Saturday, September 19, 2026

? Meet at the community center (behind the church)

L’événement Les nuits du Cerf Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN