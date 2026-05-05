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Fête de la Saintonge durable 2026 Jardin public Saintes

Fête de la Saintonge durable 2026 Jardin public Saintes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin public

Adresse : 28 rue Gautier

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saintes

Fête de la Saintonge durable 2026

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Votre prochain rendez-vous éco-responsable en Saintonge approche…
Au jardin public de Saintes (17)
Le réseau Saintonge Durable fête ses 10 ans !
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Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@terdev.com

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English :

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At the public garden in Saintes (17)
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L’événement Fête de la Saintonge durable 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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