Fête de la Saintonge durable 2026 Jardin public Saintes

Saintes

Fête de la Saintonge durable 2026

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Votre prochain rendez-vous éco-responsable en Saintonge approche…

Au jardin public de Saintes (17)

Le réseau Saintonge Durable fête ses 10 ans !

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Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@terdev.com

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English :

Your next eco-responsible event in Saintonge is approaching…

At the public garden in Saintes (17)

The Saintonge Durable network celebrates its 10th anniversary!

L’événement Fête de la Saintonge durable 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge