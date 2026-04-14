Village vélo Mai à vélo, Place Bassompierre, Saintes

Village vélo Mai à vélo Samedi 9 mai, 10h00 Place Bassompierre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

10h – 17h : stands et animations grand public avec les différents partenaires (place Bassompierre) :

– Challenge home trainer

– Exposition vieux vélos/maillots

– Présentation vélos neufs magasins de vélo

– Remise en selle / vélo-école

– Ateliers de réparation

– Ateliers d’initiation au théâtre

– Stand sécurité routière

– Stand Agglo (mobilité + parcours activités plein air)

– Stand RATP dev

– Essais de vélos à assistance électrique

– Stand sensibilisation mobilité durable

Partenaires : Ville de Saintes, ASPSR, Saintes à vélo, Centre social Boiffiers-Bellevue, les dérailleurs d’O’Pignons, Les Gaillardes, Vélo Saintes 17, BV Cycles, RATP dev, Vélo Club Saintais, Les petits débrouillards, Vélo compétition collection et l’atelier du biclou.

17h30 – 18h30 : Vélo-parade (départ place Bassompierre, arrivée Salle Saintonge derrière la mairie ; voir parcours en PJ)

Déambulation dans Saintes, ouverture du parcours par la police municipale et signaleurs.

19h – 20h10 (env.) (Auditorium de la salle Saintonge)

Parking vélos sur place pour les participants de la vélo parade.

Diffusion du film « Les roues de l’avenir » (01h06)

20h15 – 21h30 : Ciné-débat (env.)

Échanges avec un membre de l’équipe du film

21h30 : pot de fin de journée

Place Bassompierre Place Bassompierre, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Journée d’animation autour du vélo avec des partenaires locaux.