Village vélo Mai à vélo, Place Bassompierre, Saintes
Village vélo Mai à vélo, Place Bassompierre, Saintes samedi 9 mai 2026.
Village vélo Mai à vélo Samedi 9 mai, 10h00 Place Bassompierre Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
10h – 17h : stands et animations grand public avec les différents partenaires (place Bassompierre) :
– Challenge home trainer
– Exposition vieux vélos/maillots
– Présentation vélos neufs magasins de vélo
– Remise en selle / vélo-école
– Ateliers de réparation
– Ateliers d’initiation au théâtre
– Stand sécurité routière
– Stand Agglo (mobilité + parcours activités plein air)
– Stand RATP dev
– Essais de vélos à assistance électrique
– Stand sensibilisation mobilité durable
Partenaires : Ville de Saintes, ASPSR, Saintes à vélo, Centre social Boiffiers-Bellevue, les dérailleurs d’O’Pignons, Les Gaillardes, Vélo Saintes 17, BV Cycles, RATP dev, Vélo Club Saintais, Les petits débrouillards, Vélo compétition collection et l’atelier du biclou.
17h30 – 18h30 : Vélo-parade (départ place Bassompierre, arrivée Salle Saintonge derrière la mairie ; voir parcours en PJ)
Déambulation dans Saintes, ouverture du parcours par la police municipale et signaleurs.
19h – 20h10 (env.) (Auditorium de la salle Saintonge)
Parking vélos sur place pour les participants de la vélo parade.
Diffusion du film « Les roues de l’avenir » (01h06)
20h15 – 21h30 : Ciné-débat (env.)
Échanges avec un membre de l’équipe du film
21h30 : pot de fin de journée
Place Bassompierre Place Bassompierre, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Journée d’animation autour du vélo avec des partenaires locaux.
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