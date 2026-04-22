La Pologne: de la tourmente à la renaissance! Médiathèque François Mitterrand Saintes

Saintes

La Pologne: de la tourmente à la renaissance!

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Conférence présentée par Barbara et Marc Dancoisne, de l’association Witaj! Amitiés-Charentes-Pologne. Une invitation à traverser 11 siècles de l’Histoire de la Pologne et comprendre ses liens indéfectibles qui l’unissent à la France.

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86

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English :

Conference presented by Barbara and Marc Dancoisne, from Witaj! Amitiés-Charentes-Pologne. An invitation to travel through 11 centuries of Polish history and understand the indestructible links between Poland and France.

L’événement La Pologne: de la tourmente à la renaissance! Saintes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge