La Pologne: de la tourmente à la renaissance! Médiathèque François Mitterrand Saintes
La Pologne: de la tourmente à la renaissance! Médiathèque François Mitterrand Saintes mardi 5 mai 2026.
Saintes
La Pologne: de la tourmente à la renaissance!
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Conférence présentée par Barbara et Marc Dancoisne, de l’association Witaj! Amitiés-Charentes-Pologne. Une invitation à traverser 11 siècles de l’Histoire de la Pologne et comprendre ses liens indéfectibles qui l’unissent à la France.
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86
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English :
Conference presented by Barbara and Marc Dancoisne, from Witaj! Amitiés-Charentes-Pologne. An invitation to travel through 11 centuries of Polish history and understand the indestructible links between Poland and France.
L’événement La Pologne: de la tourmente à la renaissance! Saintes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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