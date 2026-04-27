Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes
Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes jeudi 7 mai 2026.
Saintes
Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Célébrez l’ouverture officielle de l’exposition dans une ambiance conviviale et découvrez les peintures de Jacky Ferrand ainsi que les livres créés par Claude Margat avec différents artistes.
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83
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English :
Celebrate the official opening of the exhibition in a convivial atmosphere and discover the paintings of Jacky Ferrand and the books created by Claude Margat with various artists.
L’événement Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Saintes a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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