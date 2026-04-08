La Turballe

Fête de la sardine

Terre-plein de la Criée La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18 14:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Le club de football organise ses traditionnelles Fête de la sardine sur l’été 2026. Au coeur du port, venez déguster des sardines grillées dans une ambiance festive et musicale. Service midi et soir face à la mer ! .

Terre-plein de la Criée La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire esmaritime@free.fr

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English :

L’événement Fête de la sardine La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44