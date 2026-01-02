Fête de la sardine rue Lucien Le Lay Penmarch
Fête de la sardine rue Lucien Le Lay Penmarch mercredi 12 août 2026.
Fête de la sardine
rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-08-12 13:00:00
fin : 2026-08-12
Début : 2026-08-12 13:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Animations, jeux, marché des artisans, restaurations, concerts.
Concert du Stones Land Pipe Band un ensemble musical qui propose de la musique écossaise et irlandaise !
Restauration avec les sardines grillées.
Événement organisé par l’association de sauvegarde de la Tour Carrée de Saint-Guénolé. .
rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
English : Fête de la sardine
