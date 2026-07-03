Fête de la science au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
dimanche 11 octobre 2026 · Ecomusée du Port des Salines · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Fête de la science au Port des Salines
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Les saveurs du marais. Des ateliers sur le goût en lien avec le marais salant
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Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 82 28 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
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English :
Flavors of the Marshes: Taste Workshops Related to the Salt Marshes
L’événement Fête de la science au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-03 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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