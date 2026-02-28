[Fête de la science Conférence] Les fossiles s’invitent au musée Musée de Dieppe (Château) Dieppe
samedi 10 octobre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Fête de la science Conférence] Les fossiles s’invitent au musée
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le musée de Dieppe par ses inventaires et études scientifiques, redécouvre ses collections préhistoriques et des grandes ères géologiques. Conservées dans nos réserves, leurs études ont fait l’objet de publication et de campagnes photographiques que leurs auteurs viendront nous exposer le temps d’un échange partagé. Une belle opportunité pour le grand public de découvrir leurs recherches et de plonger dans l’histoire naturelle de la région.
Intervenants 15h Maxime Hervy étudiant en master 2 de paléontologie à l’Université de Rennes, 16h Jean-Pierre Watté, préhistorien et archéologue normand.
Durée 1 heure chacune
Places limitées. Réservation conseillée au 02 35 06 61 99 .
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Fête de la science Conférence] Les fossiles s’invitent au musée
L’événement [Fête de la science Conférence] Les fossiles s’invitent au musée Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité
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