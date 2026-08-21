Fête de la science, Médiathèque de Charbonnière les Varennes, Charbonnières-les-Varennes

Informations pratiques

Fête de la science Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Charbonnière les Varennes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Ateliers géologie animés par l’association des sciences naturelles de l’Allier (ASNA)

Explorez le monde des minéraux en manipulant de nombreux spécimens de minéraux pour comprendre comment ils s’organisent et quelle est leur composition chimique.

Sur inscription dès le 17/09

Médiathèque de Charbonnière les Varennes rue de la suchère 63410 Charbonnières-les-Varennes Charbonnières-les-Varennes 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 66 32 74 [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 64 63 00 »}]

Biblis en folie 2026

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