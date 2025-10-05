Fête de la science Village des sciences Rue Albert de Mun Roscoff
Fête de la science Village des sciences Rue Albert de Mun Roscoff dimanche 4 octobre 2026.
Fête de la science Village des sciences
Rue Albert de Mun Hotel de France Station Biologique Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre de la fête de la science, la Station biologique de Roscoff proposera un village des sciences qui accueillera le grand public. Accès Hôtel de France (en face de l’église de Roscoff) et jardin de la Station.
Programmation à venir.
#FDS2026 .
Rue Albert de Mun Hotel de France Station Biologique Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la science Village des sciences Roscoff a été mis à jour le 2025-10-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX