Fête de la science Village des sciences Rue Albert de Mun Roscoff

Fête de la science Village des sciences

Rue Albert de Mun Hotel de France Station Biologique Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre de la fête de la science, la Station biologique de Roscoff proposera un village des sciences qui accueillera le grand public. Accès Hôtel de France (en face de l’église de Roscoff) et jardin de la Station.

Programmation à venir.

