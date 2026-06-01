Fête de la seconde main, 83 boulevard Albert 1er, Rennes

Fête de la seconde main Samedi 20 juin, 10h00 83 boulevard Albert 1er Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

L’association La Gargouille organise son évenement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la buvette et restauration, découvrir l’expo de récup, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ou gratuitement ! Samedi 20 Juin de 10 h à 18 h au 83 Bd Albert 1er, Rennes. Gratuit.

83 boulevard Albert 1er 83 boulevard Albert 1er Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@lagargouille.org »}]

La Gargouille organise son évènement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la restauration, découvrir l’expo, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ! rennes solidaire

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