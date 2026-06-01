Fête de la seconde main, 83 boulevard Albert 1er, Rennes
Fête de la seconde main, 83 boulevard Albert 1er, Rennes samedi 20 juin 2026.
Fête de la seconde main Samedi 20 juin, 10h00 83 boulevard Albert 1er Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
L’association La Gargouille organise son évenement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la buvette et restauration, découvrir l’expo de récup, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ou gratuitement ! Samedi 20 Juin de 10 h à 18 h au 83 Bd Albert 1er, Rennes. Gratuit.
83 boulevard Albert 1er 83 boulevard Albert 1er Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@lagargouille.org »}]
La Gargouille organise son évènement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la restauration, découvrir l’expo, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ! rennes solidaire
La Gargouille – Retour Chariot
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