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Fête de la seconde main, 83 boulevard Albert 1er, Rennes

Fête de la seconde main, 83 boulevard Albert 1er, Rennes

Fête de la seconde main, 83 boulevard Albert 1er, Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : 83 boulevard Albert 1er

Adresse : 83 boulevard Albert 1er Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : entrée libre

Fête de la seconde main Samedi 20 juin, 10h00 83 boulevard Albert 1er Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

L’association La Gargouille organise son évenement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la buvette et restauration, découvrir l’expo de récup, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ou gratuitement ! Samedi 20 Juin de 10 h à 18 h au 83 Bd Albert 1er, Rennes. Gratuit.

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La Gargouille organise son évènement estival ! Vous pourrez y chiner des vêtements, profiter du soleil avec la restauration, découvrir l’expo, jouer avec vos ami.es, tout ça à prix solidaire ! rennes solidaire

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