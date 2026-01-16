Fête de la SNSM Penmarch

Fête de la SNSM

De nombreuses activités seront proposées balades en mer gratuites, jet-ski, visite d’un chalutier, exercices de sécurité…

Et aussi buvette, kouign, petite restauration, boutique…

Sans oublier la grande tombola (au profit de la station) avec de nombreux lots à gagner.

IMPORTANT Les tickets pour les balades en mer seront à retirer à la billetterie (dans la caravane) et devront être obligatoirement présentés à l’équipage pour embarquer .

Venez nombreux ! .

Port de St-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 64 86 82

