Fête de la SNSM Penmarch
Fête de la SNSM Penmarch dimanche 9 août 2026.
Fête de la SNSM
Port de St-Guénolé Penmarch Finistère
De nombreuses activités seront proposées balades en mer gratuites, jet-ski, visite d’un chalutier, exercices de sécurité…
Et aussi buvette, kouign, petite restauration, boutique…
Sans oublier la grande tombola (au profit de la station) avec de nombreux lots à gagner.
IMPORTANT Les tickets pour les balades en mer seront à retirer à la billetterie (dans la caravane) et devront être obligatoirement présentés à l’équipage pour embarquer .
Venez nombreux ! .
Port de St-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 64 86 82
English : Fête de la SNSM
