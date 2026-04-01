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Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges

Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges

Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges samedi 25 avril 2026.

Adresse : place de l'église

Ville : 23230 Bord-Saint-Georges

Département : Creuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bord-Saint-Georges

Fête de la St-Georges

place de l’église Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Au programme à 14h30, présentation de l’histoire de l’église. À 15h00 concert avec la chorale Fa Si La toque de Huriel , puis à 16h30 promenade d’une heure jusqu’à la fontaine St-Georges. Le tout suivi d’un apéritif convivial et d’un repas.
Inscription avant le 18 avril.   .

place de l’église Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 90 78 66 

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English : Fête de la St-Georges

L’événement Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme

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