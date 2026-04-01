Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges
Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges samedi 25 avril 2026.
Bord-Saint-Georges
Fête de la St-Georges
place de l’église Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Au programme à 14h30, présentation de l’histoire de l’église. À 15h00 concert avec la chorale Fa Si La toque de Huriel , puis à 16h30 promenade d’une heure jusqu’à la fontaine St-Georges. Le tout suivi d’un apéritif convivial et d’un repas.
Inscription avant le 18 avril. .
place de l’église Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 90 78 66
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English : Fête de la St-Georges
L’événement Fête de la St-Georges Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme
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