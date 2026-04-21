Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée irlandaise Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Soirée irlandaise Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Soirée irlandaise Place de l’Église Bord-Saint-Georges vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Bar le chat qui pète

Ville : 23230 Bord-Saint-Georges

Département : Creuse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bord-Saint-Georges

Soirée irlandaise

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

On remonte le temps… des classiques des années 2000 jusqu’aux hits de 2026 . Aux platines DJ BIG MICKE (ambiance garantie, du son qui fait danser non-stop et une vibe de folie sous les étoiles).   .

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée irlandaise

L’événement Soirée irlandaise Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Bord-Saint-Georges (Creuse)