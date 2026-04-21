Soirée irlandaise Place de l’Église Bord-Saint-Georges
Soirée irlandaise Place de l’Église Bord-Saint-Georges vendredi 1 mai 2026.
Bord-Saint-Georges
Soirée irlandaise
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
On remonte le temps… des classiques des années 2000 jusqu’aux hits de 2026 . Aux platines DJ BIG MICKE (ambiance garantie, du son qui fait danser non-stop et une vibe de folie sous les étoiles). .
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00
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English : Soirée irlandaise
L’événement Soirée irlandaise Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme
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