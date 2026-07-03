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AGENDA · Douarnenez

Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez Terre plein du port Douarnenez

samedi 1 août 2026 · Terre plein du port · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Terre plein du port
Adresse
Port de pêche
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez

Terre plein du port Port de pêche Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Balades en mer sur plusieurs canots SNSM et sur le Bag ar spi, accessible aux PMR. Nombreuses animations et expositions diverses, démonstrations de sauvetage en mer et de chiens sauveteurs.   .

Terre plein du port Port de pêche Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 06 41 85 20 

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English :

L’événement Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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