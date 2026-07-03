Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez Terre plein du port Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez

Terre plein du port Port de pêche Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Balades en mer sur plusieurs canots SNSM et sur le Bag ar spi, accessible aux PMR. Nombreuses animations et expositions diverses, démonstrations de sauvetage en mer et de chiens sauveteurs. .

Terre plein du port Port de pêche Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 06 41 85 20

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English :

L’événement Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ