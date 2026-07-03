Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez Terre plein du port Douarnenez
samedi 1 août 2026 · Terre plein du port · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez
Terre plein du port Port de pêche Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Balades en mer sur plusieurs canots SNSM et sur le Bag ar spi, accessible aux PMR. Nombreuses animations et expositions diverses, démonstrations de sauvetage en mer et de chiens sauveteurs. .
Terre plein du port Port de pêche Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 06 41 85 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Station SNSM de la Baie de Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Visite guidée du port de pêche Terre Plein du Port de pêche Douarnenez 7 juillet 2026
- Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez 8 juillet 2026
- Concert de l’ensemble Trobairitz à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez 9 juillet 2026
- Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 9 juillet 2026
- Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Office de Tourisme Douarnenez 9 juillet 2026