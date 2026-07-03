Île Tristan Ile Ouverte Cale du Guet Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Île Tristan Ile Ouverte

Cale du Guet Boulevard Camille Réaud Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:55:00

fin : 2026-08-02 15:10:00

Date(s) :

2026-08-02

L’île Tristan propriété du Conservatoire du Littoral est ouverte au public gratuitement pendant la marée basse. Passage à pied. Les chiens, la cueillette, les pique-niques sont interdits sur le site. Il est interdit de fumer sur le site.

PROMENEURS, ATTENTION ! CES HORAIRES DE PASSAGE SONT COMMUNIQUES À TITRE INDICATIF.

La traversée à pied se fait sous votre responsabilité.

Soyez extrêmement vigilants à la montée des eaux pour ne pas rester bloqués sur l’île. Les temps de passage peuvent être raccourcis en fonction des conditions météorologiques et de la force du vent. En présence d’eau dans la passe, la force des courants interdit toute traversée.

En cas de problème, le Conservatoire du littoral, propriétaire de l’Île Tristan, et la ville de Douarnenez, gestionnaire du site, déclinent toutes responsabilités.

PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES NON GLISSANTES .

Cale du Guet Boulevard Camille Réaud Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Île Tristan Ile Ouverte Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ