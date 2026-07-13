Informations pratiques

Conchy-les-Pots

Fête de la tomate

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez en apprendre autour de ce fruit-légume qu’est la célèbre tomate dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme:

Dégustation et vente de tomates anciennes et bio,

Atelier permaculture, initiation à la vannerie sauvage,

Exposition de sculptures sur bois « BATON » alias Baptiste BOULFROY,

Dégustations et élection des nouveaux confrères-sœurs de la tomate 2026,

Concert Maximum SOUL musique OLd ON

Buvette et restauration sur place.

Venez en apprendre autour de ce fruit-légume qu’est la célèbre tomate dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme:

Dégustation et vente de tomates anciennes et bio,

Atelier permaculture, initiation à la vannerie sauvage,

Exposition de sculptures sur bois « BATON » alias Baptiste BOULFROY,

Dégustations et élection des nouveaux confrères-sœurs de la tomate 2026,

Concert Maximum SOUL musique OLd ON

Buvette et restauration sur place. .

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots 60490 Oise Hauts-de-France +33 6 17 67 56 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come learn all about that fruit-vegetable known as the famous tomato in a warm and friendly atmosphere.

On the agenda:

Tasting and sale of heirloom and organic tomatoes,

Permaculture workshop, introduction to wild basket weaving,

Exhibition of wood carvings by “BATON” (alias Baptiste BOULFROY),

Tastings and election of the new “Brothers and Sisters of the Tomato” for 2026,

Maximum SOUL concert featuring OLd ON

Refreshments and food available on site.

L’événement Fête de la tomate Conchy-les-Pots a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois