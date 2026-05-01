Fête de la Transhumance à Grèzes Grèzes
Fête de la Transhumance à Grèzes Grèzes dimanche 24 mai 2026.
Grèzes
Fête de la Transhumance à Grèzes
Le Bourg Grèzes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez assister à la deuxième édition de la fête de la Transhumance ! Au programme exposition de vaches décorées, apéritif musical, repas avec truffade et bal. Réservation du repas sur Helloasso.com.
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Le Bourg Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 92 08 45 cdfgrezes43@hotmail.com
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English :
Come along to the second edition of the Transhumance Festival! On the program: exhibition of decorated cows, musical aperitif, meal with truffade and dance. Reservations for the meal on Helloasso.com.
L’événement Fête de la Transhumance à Grèzes Grèzes a été mis à jour le 2026-04-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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