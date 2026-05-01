Grèzes

Fête de la Transhumance à Grèzes

Le Bourg Grèzes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez assister à la deuxième édition de la fête de la Transhumance ! Au programme exposition de vaches décorées, apéritif musical, repas avec truffade et bal. Réservation du repas sur Helloasso.com.

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Le Bourg Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 92 08 45 cdfgrezes43@hotmail.com

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English :

Come along to the second edition of the Transhumance Festival! On the program: exhibition of decorated cows, musical aperitif, meal with truffade and dance. Reservations for the meal on Helloasso.com.

L’événement Fête de la Transhumance à Grèzes Grèzes a été mis à jour le 2026-04-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier