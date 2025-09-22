LARZAC !

Grèzes Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Une pièce dédiée à celles et ceux qui forment la Société civile des terres du Larzac. Elle raconte ce qui se passe aujourd’hui, sur ce plateau rural.

Philippe Durand est allé rencontrer les habitant·e·s. Il a écouté leurs paroles, leurs idées, leurs rêves. Il a gardé ces mots bruts, pleins de vie et d’espoir. Ces gens ont inventé un outil rare une gestion collective des terres agricoles…

Philippe Durand est allé rencontrer les habitant·e·s. Il a écouté leurs paroles, leurs idées, leurs rêves. Il a gardé ces mots bruts, pleins de vie et d’espoir. Ces gens ont inventé un outil rare une gestion collective des terres agricoles, où chacun·e a sa place.

Depuis 40 ans, ils cultivent, décident ensemble, prennent soin de la terre. Un modèle de solidarité, discret mais puissant. Sur scène, Philippe Durand raconte cette aventure avec tendresse et respect. Il partage les voix de celles et ceux qui font vivre l’agriculture paysanne, la démocratie, le collectif. Un spectacle engagé, joyeux, simple et profond.

Spectacle co-accueilli à Grèzes par Scènes Croisées avec Le Trianon Marvejols et la Communauté de Communes Gévaudan .

Grèzes 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

A play dedicated to those who make up the Société civile des terres du Larzac. It tells the story of what is happening today on this rural plateau.

Philippe Durand went to meet the inhabitants. He listened to their words, their ideas, their dreams. He kept their raw words, full of life and hope. These people have invented a rare tool: collective management of agricultural land…

German :

Ein Stück, das denjenigen gewidmet ist, die die Société civile des terres du Larzac bilden. Es erzählt, was heute auf dieser ländlichen Hochebene passiert.

Philippe Durand hat sich mit den Bewohnern getroffen. Er hat ihren Worten, ihren Ideen und ihren Träumen zugehört. Er hat diese rohen Worte voller Leben und Hoffnung festgehalten. Diese Menschen haben ein seltenes Instrument erfunden: eine kollektive Verwaltung des landwirtschaftlichen Landes…

Italiano :

Uno spettacolo dedicato agli uomini e alle donne che compongono la Société civile des terres du Larzac. Racconta la storia di ciò che accade oggi su questo altopiano rurale.

Philippe Durand è andato a incontrare gli abitanti. Ha ascoltato le loro parole, le loro idee, i loro sogni. Ha conservato le loro parole crude, piene di vita e di speranza. Queste persone hanno inventato uno strumento raro: la gestione collettiva dei terreni agricoli…

Espanol :

Una obra dedicada a los hombres y mujeres que componen la Société civile des terres du Larzac. Cuenta la historia de lo que ocurre hoy en esta meseta rural.

Philippe Durand fue a reunirse con los habitantes. Escuchó sus palabras, sus ideas, sus sueños. Ha conservado sus palabras crudas, llenas de vida y esperanza. Estas gentes han inventado una herramienta poco común: la gestión colectiva de las tierras agrícolas…

