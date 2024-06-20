LE VALLON DE LA JOURDANE Grèzes Lozère
LE VALLON DE LA JOURDANE Grèzes Lozère vendredi 1 août 2025.
LE VALLON DE LA JOURDANE Marche nordique Facile
LE VALLON DE LA JOURDANE 48100 Grèzes Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 10800.0 Tarif :
Cet itinéraire varié chemine tantôt dans des bois de pins ou de chênes, tantôt dans des chemins bordés de murets de pierres sèches. Il offre de nombreux points de vue et traverse des villages à l’habitat ancien typique
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
This varied itinerary leads through pine and oak woods and along paths lined with low dry-stone walls. It offers numerous viewpoints and passes through villages with typical old houses
Deutsch :
Diese abwechslungsreiche Route führt mal durch Kiefern- und Eichenwälder, mal über Wege, die von Trockenmauern gesäumt sind. Er bietet zahlreiche Aussichtspunkte und führt durch Dörfer mit typischen alten Siedlungen
Italiano :
Questo percorso vario si snoda attraverso boschi di pini e querce e lungo sentieri fiancheggiati da bassi muretti a secco. Offre numerosi punti panoramici e attraversa villaggi con tipiche costruzioni antiche
Español :
Esta variada ruta discurre por bosques de pinos y robles y por senderos bordeados de muros bajos de piedra seca. Ofrece numerosos miradores y atraviesa pueblos con típicas construcciones antiguas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par CDT Lozère