LE VALLON DE LA JOURDANE Grèzes Lozère

LE VALLON DE LA JOURDANE Marche nordique Facile

Durée : 180 Distance : 10800.0 Tarif :

Cet itinéraire varié chemine tantôt dans des bois de pins ou de chênes, tantôt dans des chemins bordés de murets de pierres sèches. Il offre de nombreux points de vue et traverse des villages à l’habitat ancien typique

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

This varied itinerary leads through pine and oak woods and along paths lined with low dry-stone walls. It offers numerous viewpoints and passes through villages with typical old houses

Deutsch :

Diese abwechslungsreiche Route führt mal durch Kiefern- und Eichenwälder, mal über Wege, die von Trockenmauern gesäumt sind. Er bietet zahlreiche Aussichtspunkte und führt durch Dörfer mit typischen alten Siedlungen

Italiano :

Questo percorso vario si snoda attraverso boschi di pini e querce e lungo sentieri fiancheggiati da bassi muretti a secco. Offre numerosi punti panoramici e attraversa villaggi con tipiche costruzioni antiche

Español :

Esta variada ruta discurre por bosques de pinos y robles y por senderos bordeados de muros bajos de piedra seca. Ofrece numerosos miradores y atraviesa pueblos con típicas construcciones antiguas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par CDT Lozère