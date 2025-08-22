LE TRUC DE GRÈZES ET LA MONTGANE FENDUE Grèzes Lozère

LE TRUC DE GRÈZES ET LA MONTGANE FENDUE Marche nordique Facile

LE TRUC DE GRÈZES ET LA MONTGANE FENDUE 48100 Grèzes Lozère Occitanie

A proximité de Marvejols cet itinéraire évolue entre les Trucs , éminences rocheuses –, du Midi et de Grèzes et la Montagne Fendue, appelée ainsi parce qu’elle semble coupée en deux par le milieu. À l’époque proto-historique, un oppidum était situé sur le Truc de Grèzes. Au village, les ruines d’un château rappellent que Grèzes était, au Moyen-Âge, le siège de la vicomté du Gévaudan

English :

Near Marvejols, this route winds its way between the Trucs , rocky eminences ? du Midi and de Grèzes, and the Montagne Fendue, so named because it appears to be split in two down the middle. In proto-historic times, an oppidum was located on the Truc de Grèzes. The ruins of a castle in the village are a reminder that Grèzes was the seat of the Viscounty of Gévaudan in the Middle Ages

Deutsch :

In der Nähe von Marvejols verläuft diese Route zwischen den Trucs , Felsvorsprüngen ?, du Midi und Grèzes und der Montagne Fendue, die so genannt wird, weil sie in der Mitte in zwei Hälften geteilt zu sein scheint. In frühgeschichtlicher Zeit befand sich auf dem Truc de Grèzes ein Oppidum. Im Dorf erinnern die Ruinen einer Burg daran, dass Grèzes im Mittelalter der Sitz der Vicomté du Gévaudan war

Italiano :

Nei pressi di Marvejols, questo percorso si snoda tra i Trucs eminenze rocciose di Midi e Grèzes e la Montagne Fendue, così chiamata perché sembra essere divisa in due a metà. In epoca protostorica, sul Truc de Grèzes si trovava un oppidum. Le rovine di un castello nel villaggio ricordano che Grèzes fu sede del Visconte di Gévaudan nel Medioevo

Español :

Cerca de Marvejols, esta ruta serpentea entre los Trucs -eminencias rocosas- de Midi y Grèzes y la Montagne Fendue, llamada así porque parece partida en dos por la mitad. En tiempos protohistóricos, en el Truc de Grèzes había un oppidum. Las ruinas de un castillo en el pueblo recuerdan que Grèzes fue sede del vizcondado de Gévaudan en la Edad Media

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par CDT Lozère