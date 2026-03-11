Fête de la transhumance et de la tourte

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Munster fête son terroir et l’agriculture de montagne ! Marché paysan, démonstrations de fabrication de fromage, mini-ferme, danses folkloriques, cors des Alpes, descente du troupeau du Gaschney jusqu’à Munster. Et venez déguster la traditionnelle tourte de la vallée.

Venez découvrir le folklore et les traditions marcaires, à l’occasion de la fête de la Transhumance qui célèbre le retour des vaches vosgiennes dans la Vallée à Munster.

Démonstration de fabrication de fromage, mini-ferme, danses et cors des Alpes raviront petits et grands, sans oublier la dégustation de la tourte à la salle des Fêtes et le défilé des belles vosgiennes dans les rues de Munster à 16h.

Et tout au long de la journée, un marché paysan vous sera proposé sur la place du marché, tandis que de nombreux concerts, animations, jeux et expositions sur le thème de la Transhumance agrémenteront la journée.

Les commerçants de Munster vous ouvriront également leurs boutiques, à la découverte des savoir-faire de la Vallée. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 32 98 mairie@ville-munster68.fr

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English :

Munster celebrates its terroir and mountain farming! Farmers’ market, cheese-making demonstrations, mini-farm, folk dances, alphorns, herd of cattle from Gaschney down to Munster. And don’t forget to try the traditional valley pie.

L’événement Fête de la transhumance et de la tourte Munster a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster