– Fête de la vigne et du vin Les Vignerons de Valléon Saint-Pantaléon-les-Vignes
– Fête de la vigne et du vin Les Vignerons de Valléon Saint-Pantaléon-les-Vignes samedi 16 mai 2026.
Saint-Pantaléon-les-Vignes
– Fête de la vigne et du vin
Les Vignerons de Valléon 1 Route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir notre univers avec une visite de la cave et des animations de 15h à 18h30
Un moment convivial à partager entre amis ou en famille !
Nous vous attendons nombreux
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Les Vignerons de Valléon 1 Route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 00 88 romainromain.tourrelcaveau.saintpantaleon@valleon.frr
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English :
Come and discover our world with a visit to the winery and entertainment from 3pm to 6:30pm
A convivial moment to share with friends and family!
We look forward to seeing you
L’événement – Fête de la vigne et du vin Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes