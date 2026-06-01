Fête de la ZIK 2026 Saint-Ouen-les-Vignes
Fête de la ZIK 2026 Saint-Ouen-les-Vignes samedi 20 juin 2026.
Saint-Ouen-les-Vignes
Fête de la ZIK 2026
Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Saint-Ouen-les-Vignes organise sa fête de la Zik le samedi 20 Juin 2026.
Pour célébrer l’arrivée de l’été, le comité des fêtes de Saint-Ouen-les-Vignes organise sa fête de la Zik le samedi 20 Juin 2026 sur l’île de Saint-Ouen-les-Vignes à partie de 16h.
Venez profiter de ce rendez-vous pour célébrer la musique, partager un moment convivial et profiter d’une ambiance unique en plein air.
Animations, exposants, buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite. .
Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire faitesdelazik37530@gmail.com
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English : Feête de la Zik 2026
The Saint-Ouen-les-Vignes Festival Committee is organising its ‘Fête de la Zik’ on Saturday 20 June 2026.
L’événement Fête de la ZIK 2026 Saint-Ouen-les-Vignes a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE AMBOISE