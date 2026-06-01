Saint-Ouen-les-Vignes

Fête de la ZIK 2026

Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de Saint-Ouen-les-Vignes organise sa fête de la Zik le samedi 20 Juin 2026.

Pour célébrer l’arrivée de l’été, le comité des fêtes de Saint-Ouen-les-Vignes organise sa fête de la Zik le samedi 20 Juin 2026 sur l’île de Saint-Ouen-les-Vignes à partie de 16h.

Venez profiter de ce rendez-vous pour célébrer la musique, partager un moment convivial et profiter d’une ambiance unique en plein air.

Animations, exposants, buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite. .

Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire faitesdelazik37530@gmail.com

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English : Feête de la Zik 2026

The Saint-Ouen-les-Vignes Festival Committee is organising its ‘Fête de la Zik’ on Saturday 20 June 2026.

L’événement Fête de la ZIK 2026 Saint-Ouen-les-Vignes a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE AMBOISE