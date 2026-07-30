Fête de l’Abeille et de la Nature 2026 Lèves
dimanche 13 septembre 2026 · Lèves
Informations pratiques
Lèves
Fête de l’Abeille et de la Nature 2026
Rue de Josaphat Lèves Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
8e édition de la Fête de l’Abeille et de la Nature organisée par l’Abeille Lévoise.
Au programme stands d’exposition, dégustation et vente de miel, ateliers cosmétiques, jeux et ateliers pour les enfants, tombola, restaurant et buvette sur place… .
Rue de Josaphat Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The 8th edition of the Bee and Nature Festival, organized by Abeille Lévoise.
L’événement Fête de l’Abeille et de la Nature 2026 Lèves a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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