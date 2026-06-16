Lèves

Salon de l’événement

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Il s’agit d’un salon pour tout événement (mariage, anniversaire, evj, …) Entrée gratuite et ouvert à tous.

Wedding planner ; location de mobilier et jeux géants ; DJ ; photographe ; robe et costume ; soins bien-être esthétique cosmétique ; lingerie bijoux parfums ; tatoueur (possibilité sur place) ; idées cadeaux … Salle de jeux géants en bois organisée par Rogwese Location entreprise située à Lèves tout le week-end. Le dimanche présence d’un collectionneur avec sa voiture en exposition à l’extérieur contenant plus de 300 minions sur le parking. Présence d’un food truck le dimanche la Remorque de Gab . .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 05 60 02 rogweseevenements@gmail.com

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English :

This is an event fair for all kinds of events (weddings, birthdays, bachelor/bachelorette parties, etc.)—Admission is free and open to everyone.

L’événement Salon de l’événement Lèves a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES