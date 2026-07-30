Journée des Associations Lévoises Lèves
samedi 5 septembre 2026 · Lèves
Informations pratiques
Lèves
Journée des Associations Lévoises
Place de l’Église Lèves Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Cette journée est un moment convivial, festif et ouvert à tous, permettant de découvrir la richesse, la diversité et le dynamisme du tissu associatif lévois.
Rendez-vous place de l’Église, dans le centre-ville de Lèves, pour rencontrer les associations et assister aux démonstrations tout au long de la journée. Restauration sur place. .
Place de l’Église Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
This event is a friendly, festive occasion open to everyone, offering a chance to discover the richness, diversity, and vitality of the Lévoy community of organizations.
L’événement Journée des Associations Lévoises Lèves a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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