Informations pratiques

Lèves

Journée des Associations Lévoises

Place de l’Église Lèves Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Cette journée est un moment convivial, festif et ouvert à tous, permettant de découvrir la richesse, la diversité et le dynamisme du tissu associatif lévois.

Rendez-vous place de l’Église, dans le centre-ville de Lèves, pour rencontrer les associations et assister aux démonstrations tout au long de la journée. Restauration sur place. .

Place de l’Église Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event is a friendly, festive occasion open to everyone, offering a chance to discover the richness, diversity, and vitality of the Lévoy community of organizations.

L’événement Journée des Associations Lévoises Lèves a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES