Lèves

Marché Je Croqu’Eurélien

Place de l’Église Lèves Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

L’Association Terres d’Eure-et-Loir organise son marché Je Croqu’Eurélien le vendredi 11 septembre à Lèves.Familles

Ce marché regroupera une vingtaine de producteurs Terres d’Eure-et-Loir et des artisans locaux. Des animations, une restauration de planches apéritives Terres d’Eure-et-Loir sera également proposée. .

Place de l’Église Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 45 41

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English :

The Terres d’Eure-et-Loir Association is organizing its Je Croqu’Eur’lien market on Friday, September 11, in L’Éves.

L’événement Marché Je Croqu’Eurélien Lèves a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CHARTRES