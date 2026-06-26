Marché Je Croqu’Eurélien Lèves
Marché Je Croqu’Eurélien Lèves vendredi 11 septembre 2026.
Lèves
Marché Je Croqu’Eurélien
Place de l’Église Lèves Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
L’Association Terres d’Eure-et-Loir organise son marché Je Croqu’Eurélien le vendredi 11 septembre à Lèves.Familles
Ce marché regroupera une vingtaine de producteurs Terres d’Eure-et-Loir et des artisans locaux. Des animations, une restauration de planches apéritives Terres d’Eure-et-Loir sera également proposée. .
Place de l’Église Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 45 41
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English :
The Terres d’Eure-et-Loir Association is organizing its Je Croqu’Eur’lien market on Friday, September 11, in L’Éves.
L’événement Marché Je Croqu’Eurélien Lèves a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CHARTRES
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- Salon de l’événement Lèves 19 septembre 2026