Ateliers participatif d’entretien et de réparation de son vélo Lèves
mercredi 16 septembre 2026 · Lèves
Informations pratiques
Lèves
Ateliers participatif d’entretien et de réparation de son vélo
15 rue Jean Perrin Lèves Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-26
Avec l’association Chartràvélo, venez apprendre les trucs et astuces pour entretenir votre vélo.
Dans le cadre des Semaines du développement Durable, Chartràvélo propose des ateliers pour permettre à tous les cyclistes d’apprendre à entretenir et réparer son vélo. Vous pourrez également en profiter pour faire identifier votre cycle grâce au marquage bicycode, afin de lutter contre le vol et de favoriser leur restitution. .
15 rue Jean Perrin Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 80 43
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English :
Join the Chartr%E0v%E9lo association and learn tips and tricks for maintaining your bike.
L’événement Ateliers participatif d’entretien et de réparation de son vélo Lèves a été mis à jour le 2026-08-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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