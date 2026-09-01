Atelier fabrication de cosmétiques et produits ménagers naturels Lèves
samedi 26 septembre 2026 · Lèves
Informations pratiques
Lèves
Atelier fabrication de cosmétiques et produits ménagers naturels
15 rue Jean Perrin Lèves Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un atelier pour découvrir comment fabriquer ses cosmétiques et produits ménagers naturels.
Venez partager un moment convivial avec l’association Préserv’Action Terre & Littoral. Pendant 1h30, vous découvrirez toutes leurs astuces pour créer vous-même les produits cosmétiques et ménagers du quotidien. Et cela à partir de produits naturels ! Inscriptions par téléphone ou sur place à la recyclerie. .
15 rue Jean Perrin Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 80 43
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English :
A workshop to learn how to make your own natural cosmetics and household products.
L’événement Atelier fabrication de cosmétiques et produits ménagers naturels Lèves a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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