Informations pratiques

Saint-Thomas-en-Royans

Fête de l’agriculture

Saint-Thomas-en-Royans Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La Fête de l’Agriculture est un rendez-vous convivial qui met à l’honneur le savoir-faire agricole, les productions locales et les traditions rurales du Vercors Drôme

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Saint-Thomas-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 97 21 67 ja26@jeunesagriculteurs-aura.fr

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English :

The F%EAte de l’Agriculture is a friendly event that %E0 showcases agricultural expertise, local produce, and rural traditions in the Vercors Dr%F4me region

L’événement Fête de l’agriculture Saint-Thomas-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme