Musée des objets du territoire Saint-Thomas-en-Royans
dimanche 30 août 2026 · Saint-Thomas-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Thomas-en-Royans
Musée des objets du territoire
Saint-Thomas-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !
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Saint-Thomas-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
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English :
Discover the traveling museum of local artifacts created by the Arrozoir theater company, made possible by the large-scale collection drive taking place in Royans-Vercors!
L’événement Musée des objets du territoire Saint-Thomas-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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