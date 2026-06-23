FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech
FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech dimanche 2 août 2026.
Arles-sur-Tech
FETE DE L’ALEGRIA
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Fête de l’Alegria
Au parc de la Mairie
16h00 spectacle folklorique
à partir de 18h30 Bar restauration rapide
Soirée animée par Christian Fontaine …
.
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alegria Festival
At City Hall Park%A0
4:00 p.m. folk performance
%E0 Starting at 6:30 p.m., snack bar%A0
Evening hosted by Christian Fontaine%A0…
L’événement FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH
À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)
- CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech 4 juillet 2026
- FEUX D’ARTIFICE Arles-sur-Tech 14 juillet 2026
- LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech 17 juillet 2026
- ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE Arles-sur-Tech 18 juillet 2026
- LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech 24 juillet 2026