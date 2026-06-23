UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech

FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech

FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech dimanche 2 août 2026.

Ville
66150 Arles-sur-Tech
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Arles-sur-Tech

FETE DE L’ALEGRIA

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Fête de l’Alegria
Au parc de la Mairie 
16h00 spectacle folklorique
à partir de 18h30 Bar restauration rapide 
Soirée animée par Christian Fontaine …
  .

Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alegria Festival
At City Hall Park%A0
4:00 p.m. folk performance
%E0 Starting at 6:30 p.m., snack bar%A0
Evening hosted by Christian Fontaine%A0…

L’événement FETE DE L’ALEGRIA Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE ARLES SUR TECH

À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)