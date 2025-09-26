FESTA MAJOR Arles-sur-Tech
FESTA MAJOR Arles-sur-Tech jeudi 30 juillet 2026.
FESTA MAJOR
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 07:30:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
FESTA MAJOR
07h30 Messe des oiseaux Parvis de l’église Ste Marie
09h30 Arrivée de la Rodella et procession Dans le village
10h00 Messe Abbaye Ste Marie
.
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
English :
FESTA MAJOR
07:30 Bird mass Parvis de l’église Ste Marie
09:30 Arrival of the Rodella and procession In the village
10:00 Mass Abbaye Ste Marie
German :
FESTA MAJOR
07.30 Uhr Vogelmesse Vorplatz der Kirche Ste Marie
09.30 Uhr Ankunft der Rodella und Prozession Im Dorf
10.00 Uhr Messe Abtei Ste Marie
Italiano :
FESTA MAGGIORE
07:30 Messa per gli uccelli Davanti alla chiesa di Ste Marie
09:30 Arrivo della Rodella e processione In paese
10:00 Messa Abbazia di Ste Marie
Espanol :
FESTA MAYOR
07:30 Misa por los pájaros Delante de la iglesia Ste Marie
09:30 Llegada de la Rodella y procesión En el pueblo
10:00 Misa Abadía Ste Marie
L’événement FESTA MAJOR Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-09-26 par BIT DE ARLES SUR TECH