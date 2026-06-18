LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech
LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech vendredi 7 août 2026.
Arles-sur-Tech
LES VENDREDIS AU MOULIN
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Soirée musicale autour du four à pain au Moulin des Arts et de l’Artisanat
Concert
18H30-23H00. Au Moulin des Arts
Entrée gratuite
Contact 07 83 07 55 98 …
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Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 83 07 55 98
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English :
Musical Evening Around the Bread Oven at the Moulin des Arts et de l’Artisanat
Concert
6:30 PM–11:00 PM.%A0 At the Moulin des Arts
Free admission
Contact:%A0 %A007 83 07 55 98%A0…
L’événement LES VENDREDIS AU MOULIN Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE ARLES SUR TECH
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