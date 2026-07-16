Informations pratiques

Oraison

Fête de l’amande

Places du centre ville Oraison Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Tous les 2ème dimanches du mois d’octobre, la ville d’Oraison se pare aux couleurs, senteurs et saveurs de l’amande, pour le rendez-vous incontournable des amateurs de ce fruit à coque. Animations toute la journée

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Places du centre ville Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 78 60 80 fetedelamande@gmail.com

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English : Fête de l’amande

Every second Sunday in October, the town of Oraison is decked out in the colours, scents and flavours of almonds, for the not-to-be-missed event for lovers of this nutty fruit.

L’événement Fête de l’amande Oraison a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque