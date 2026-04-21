Oraison

Les Orées Sonores Festival

Hippodrome d’Oraison Oraison Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-20 02:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Troisième édition des Orées Sonores Festival à l’hippodrome d’Oraison, avec concerts, dj sets, food-trucks, bar, stands et animation.

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Hippodrome d’Oraison Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 23 08 07 coumevai04700@gmail.com

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English :

Third edition of the Orées Sonores Festival at the Oraison racecourse, with concerts, dj sets, food-trucks, bar, stalls and entertainment.

L’événement Les Orées Sonores Festival Oraison a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque