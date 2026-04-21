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Les Orées Sonores Festival Oraison

Les Orées Sonores Festival Oraison samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Hippodrome d'Oraison

Ville : 04700 Oraison

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 25 25 25

Oraison

Les Orées Sonores Festival

Hippodrome d’Oraison Oraison Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-20 02:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Troisième édition des Orées Sonores Festival à l’hippodrome d’Oraison, avec concerts, dj sets, food-trucks, bar, stands et animation.
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Hippodrome d’Oraison Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 23 08 07  coumevai04700@gmail.com

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English :

Third edition of the Orées Sonores Festival at the Oraison racecourse, with concerts, dj sets, food-trucks, bar, stalls and entertainment.

L’événement Les Orées Sonores Festival Oraison a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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