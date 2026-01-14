Fête de l’Amicale Laïque Souper marin et Fest-Noz Quai du Général de Gaulle Penmarch

Fête de l’Amicale Laïque Souper marin et Fest-Noz Quai du Général de Gaulle Penmarch vendredi 14 août 2026.

Fête de l’Amicale Laïque Souper marin et Fest-Noz

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Restauration sur place à partir de 18h30, buvette et vente kouigns, Fest-Noz.   .

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 70 40 79 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’Amicale Laïque Souper marin et Fest-Noz

L’événement Fête de l’Amicale Laïque Souper marin et Fest-Noz Penmarch a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Destination Pays Bigouden