FÊTE DE L’ANCHOIS Collioure
FÊTE DE L’ANCHOIS Collioure samedi 6 juin 2026.
FÊTE DE L’ANCHOIS
Port de Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Venez découvrir la fête des anchois, associant gastronomie, tradition et convivialité dans une ambiance festive le samedi 6 et dimanche 7 juin
Au programme de cette fête traditionnelle un marché gastronomique, la culture catalane, des dégustations, des festivités maritimes et une démonstration culinaire.
Port de Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
English :
Come and discover the anchovy festival, combining gastronomy, tradition and conviviality in a festive atmosphere on Saturday June 6 and Sunday June 7
The program for this traditional festival includes a gastronomic market, Catalan culture, tastings, maritime festivities and a culinary demonstration.
L’événement FÊTE DE L’ANCHOIS Collioure a été mis à jour le 2026-03-02 par OT DE COLLIOURE