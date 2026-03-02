FÊTE DE L’ANCHOIS

Port de Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 00:00:00

fin : 2026-06-07 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir la fête des anchois, associant gastronomie, tradition et convivialité dans une ambiance festive le samedi 6 et dimanche 7 juin

Au programme de cette fête traditionnelle un marché gastronomique, la culture catalane, des dégustations, des festivités maritimes et une démonstration culinaire.

.

Port de Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the anchovy festival, combining gastronomy, tradition and conviviality in a festive atmosphere on Saturday June 6 and Sunday June 7

The program for this traditional festival includes a gastronomic market, Catalan culture, tastings, maritime festivities and a culinary demonstration.

L’événement FÊTE DE L’ANCHOIS Collioure a été mis à jour le 2026-03-02 par OT DE COLLIOURE