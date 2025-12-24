Fête de L’Andouille

Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Initiée il y a plus de 20 ans par les membres de la confrérie de l’andouille, la fête de l’Andouille s’inscrit comme fer de lance de la promotion de son produit artisanal, de la cité guémenoise et aussi de sa proche région. Au programme de cette 34e édition marché du terroir, procession et messe, repas andouille-purée, défilé des confréries, fest-deiz, fest-noz, concerts… .

Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne

