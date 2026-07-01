FÊTE DE LANUÉJOLS Lanuéjols
dimanche 19 juillet 2026 · Lanuéjols
Informations pratiques
Lanuéjols
FÊTE DE LANUÉJOLS
Aire de jeux Lanuéjols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le Foyer rural de Lanuéjols vous a préparé un joli programme pour la fête
9h sortie VTT (24km & 38 km)
9h30 randonnée (10 km)
12h repas avec jambon à la broche (20€ par adulte)
14h30 tournoi de pétanque doublette (150€ + les mises)
Diffusion de la finale de la coupe du monde sur grand écran.
Jeux gonflables pour les enfants.
Planches de charcuterie, buvette
Le Foyer rural de Lanuéjols vous a préparé un joli programme pour la fête
9h sortie VTT (24km & 38 km)
9h30 randonnée (10 km)
12h repas avec jambon à la broche (20€ par adulte)
14h30 tournoi de pétanque doublette (150€ + les mises)
Diffusion de la finale de la coupe du monde sur grand écran.
Jeux gonflables pour les enfants.
Planches de charcuterie & petite restauration, buvette toute la journée .
Aire de jeux Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lanu%E9jols Rural Community Center has put together a great program for the festival:
9:00 a.m. mountain bike ride (24 km & 38 km)
9:30 a.m. hike (10 km)
12:00 p.m.: Lunch featuring spit-roasted ham (20? per adult)
2:30 p.m.: Doubles pétanque tournament (150? + bets)
Live broadcast of the World Cup final on a big screen.
Inflatable games for kids.
Charcuterie platters, refreshment stand
L’événement FÊTE DE LANUÉJOLS Lanuéjols a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere