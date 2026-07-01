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FÊTE DE LANUÉJOLS Lanuéjols

dimanche 19 juillet 2026 · Lanuéjols

FÊTE DE LANUÉJOLS Lanuéjols

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Aire de jeux
Ville
48000 Lanuéjols
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Lanuéjols

FÊTE DE LANUÉJOLS

Aire de jeux Lanuéjols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le Foyer rural de Lanuéjols vous a préparé un joli programme pour la fête
9h sortie VTT (24km & 38 km)
9h30 randonnée (10 km)
12h repas avec jambon à la broche (20€ par adulte)
14h30 tournoi de pétanque doublette (150€ + les mises)
Diffusion de la finale de la coupe du monde sur grand écran.
Jeux gonflables pour les enfants.
Planches de charcuterie, buvette
Le Foyer rural de Lanuéjols vous a préparé un joli programme pour la fête
9h sortie VTT (24km & 38 km)
9h30 randonnée (10 km)
12h repas avec jambon à la broche (20€ par adulte)
14h30 tournoi de pétanque doublette (150€ + les mises)
Diffusion de la finale de la coupe du monde sur grand écran.
Jeux gonflables pour les enfants.
Planches de charcuterie & petite restauration, buvette toute la journée   .

Aire de jeux Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19  foyer.rural.brenoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lanu%E9jols Rural Community Center has put together a great program for the festival:
9:00 a.m. mountain bike ride (24 km & 38 km)
9:30 a.m. hike (10 km)
12:00 p.m.: Lunch featuring spit-roasted ham (20? per adult)
2:30 p.m.: Doubles pétanque tournament (150? + bets)
Live broadcast of the World Cup final on a big screen.
Inflatable games for kids.
Charcuterie platters, refreshment stand

L’événement FÊTE DE LANUÉJOLS Lanuéjols a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere

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