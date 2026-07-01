Informations pratiques

Lanuéjols

FÊTE DE LANUÉJOLS

Aire de jeux Lanuéjols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Foyer rural de Lanuéjols vous a préparé un joli programme pour la fête

9h sortie VTT (24km & 38 km)

9h30 randonnée (10 km)

12h repas avec jambon à la broche (20€ par adulte)

14h30 tournoi de pétanque doublette (150€ + les mises)

Diffusion de la finale de la coupe du monde sur grand écran.

Jeux gonflables pour les enfants.

Planches de charcuterie, buvette

Le Foyer rural de Lanuéjols vous a préparé un joli programme pour la fête

9h sortie VTT (24km & 38 km)

9h30 randonnée (10 km)

12h repas avec jambon à la broche (20€ par adulte)

14h30 tournoi de pétanque doublette (150€ + les mises)

Diffusion de la finale de la coupe du monde sur grand écran.

Jeux gonflables pour les enfants.

Planches de charcuterie & petite restauration, buvette toute la journée .

Aire de jeux Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lanu%E9jols Rural Community Center has put together a great program for the festival:

9:00 a.m. mountain bike ride (24 km & 38 km)

9:30 a.m. hike (10 km)

12:00 p.m.: Lunch featuring spit-roasted ham (20? per adult)

2:30 p.m.: Doubles pétanque tournament (150? + bets)

Live broadcast of the World Cup final on a big screen.

Inflatable games for kids.

Charcuterie platters, refreshment stand

L’événement FÊTE DE LANUÉJOLS Lanuéjols a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere