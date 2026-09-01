Fête de l’arbre Parc de la Boissière Elven

Informations pratiques

Elven

Fête de l’arbre

Parc de la Boissière Avenue de Largoët Elven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Fête de l’arbre et de l’osier.

Venez célébrer l’arbre sous toutes ses formes lors de la Fête de l’Arbre, le dimanche 27 septembre à Elven !

Une journée conviviale et familiale vous attend avec de nombreuses animations pour petits et grands

– marché des artisans et stands partenaires

– grimpe dans les arbres avec l’association L’Arbonambule

– spectacle de la compagnie Les Embobineuses

– ateliers créatifs et découvertes autour de l’arbre

– démonstrations de vannerie

– sculpture d’une souche d’arbre

– tables rondes et échanges autour de la place de l’arbre dans notre environnement

Venez rencontrer des passionnés, découvrir des savoir-faire et partager un moment au cœur de la nature. .

Parc de la Boissière Avenue de Largoët Elven 56250 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 31 13

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English :

L’événement Fête de l’arbre Elven a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT 56