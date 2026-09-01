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AGENDA · Elven

Fête de l’arbre Parc de la Boissière Elven

dimanche 27 septembre 2026 · Parc de la Boissière · Elven

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc de la Boissière
Adresse
Avenue de Largoët
Ville
56250 Elven
Département
Morbihan
Tarif

Elven

Fête de l’arbre

Parc de la Boissière Avenue de Largoët Elven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Fête de l’arbre et de l’osier.
Venez célébrer l’arbre sous toutes ses formes lors de la Fête de l’Arbre, le dimanche 27 septembre à Elven !
Une journée conviviale et familiale vous attend avec de nombreuses animations pour petits et grands
– marché des artisans et stands partenaires
– grimpe dans les arbres avec l’association L’Arbonambule
– spectacle de la compagnie Les Embobineuses
– ateliers créatifs et découvertes autour de l’arbre
– démonstrations de vannerie
– sculpture d’une souche d’arbre
– tables rondes et échanges autour de la place de l’arbre dans notre environnement
Venez rencontrer des passionnés, découvrir des savoir-faire et partager un moment au cœur de la nature.   .

Parc de la Boissière Avenue de Largoët Elven 56250 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 31 13 

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English :

L’événement Fête de l’arbre Elven a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT 56

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