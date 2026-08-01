Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE L’ASSOMPTION

202 rue de la Poterne La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La paroisse invite les habitants, les vacanciers et tous les amis de La Salvetat à participer à la fête de l’Assomption. La célébration sera suivie de la traditionnelle procession aux flambeaux dans les rues du village.

La procession du 15 août invite les habitants à renouer avec une tradition salvetatoise

Les habitants, les familles, les vacanciers et toutes les personnes attachées à La Salvetat-sur-Agout sont invités à participer à la célébration de l’Assomption, suivie de la traditionnelle procession aux flambeaux dans les rues du village.

Pendant des décennies, cette procession a fait partie des rendez-vous incontournables de l’été. Elle réunissait les générations autour d’un moment de foi, de recueillement, mais aussi de convivialité, au cœur du village.

La soirée débutera par la célébration à l’église de La Salvetat, avant de se poursuivre par une procession aux flambeaux dans les rues du village et sera conclu par un verre de l’amitié. .

202 rue de la Poterne La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 02 24 vivantesvallees34@wanadoo.fr

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English :

The parish invites residents, vacationers, and all friends of La Salvetat to participate in the Feast of the Assumption. The celebration will be followed by the traditional torchlight procession through the village streets.

L’événement FÊTE DE L’ASSOMPTION La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34