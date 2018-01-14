Fête de l’Automne – FEST-DEIZ 2026 Le Jardin des Possibles Chantepie
dimanche 27 septembre 2026 · Le Jardin des Possibles · Chantepie
Informations pratiques
Fête de l’Automne – FEST-DEIZ 2026 Le Jardin des Possibles Chantepie Dimanche 27 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée Libre
Fest-Deiz automnal au Jardin des Possibles à Chantepie : concerts celtiques, vente de plantes, jeux et buvette. Dim 27 sept, 14h-18h, entrée libre.
Venez fêter l’automne en musique, en danse et dans une ambiance chaleureuse et familiale au Jardin des Possibles !
Pour cette nouvelle édition, le jardin vous ouvre ses portes pour un après-midi convivial autour de la musique bretonne, des plantes, des jeux et de la bonne humeur.
Dimanche 27 septembre 2026
14h à 18h
Le Jardin des Possibles
40 avenue d’Orient, Chantepie (35)
️ Entrée libre et ouverte à toutes et tous !
Au programme
Spéciale Fest-Deiz : concerts avec C’hwibù Luc’h
15h & 16h30
Venez découvrir et danser au son de C’hwibù Luc’h, autour d’un répertoire de musique celtique de Bretagne à l’Irlande ! ☘️
Que vous soyez danseur·se aguerri·e ou simplement curieux·se de découvrir les danses bretonnes, tout le monde est le bienvenu !
Tout au long de l’après-midi
Troc & vente de plantes et de graines
Apportez vos trésors végétaux et venez échanger, partager et découvrir de nouvelles plantes !
Jeux pour petits et grands
Buvette
De quoi se rafraîchir et profiter pleinement de l’après-midi.
Et bien sûr, l’occasion de découvrir ou redécouvrir Le Jardin des Possibles, un hectare de nature dédié à la permaculture et à la culture bio, entre Chantepie et Cesson.
Un après-midi pour danser, écouter, échanger, jouer et célébrer ensemble l’arrivée de l’automne dans un cadre naturel et convivial.
On vous attend nombreuses et nombreux le dimanche 27 septembre !
Entrée libre tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00.000+02:00
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Le Jardin des Possibles 40 Avenue d’Orient 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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