Fête de l’école Binic-Étables-sur-Mer
Parking herbeux de la Salle Omnisports Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
2026-06-14
Stands de jeux, structure gonflable, stand restauration et spectacle. .
Parking herbeux de la Salle Omnisports Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 36 13 52
L’événement Fête de l’école Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme