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Fête de l’école de musique Salle Multi activités Lembeye

Fête de l’école de musique Salle Multi activités Lembeye

Fête de l’école de musique Salle Multi activités Lembeye samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle Multi activités

Adresse : Place du Marcadieu

Ville : 64350 Lembeye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lembeye

Fête de l’école de musique

Salle Multi activités Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

17h auditions des classes instruments.
18h animation par les classes orchestres.
19h apéritif animé par les élèves suivi d’un repas (inscription obligatoire avant le 8 juin).   .

Salle Multi activités Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 09 84 96  amclmusiquelembeye@gmail.com

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English : Fête de l’école de musique

L’événement Fête de l’école de musique Lembeye a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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