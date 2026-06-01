Fête de l’école de musique Salle Multi activités Lembeye

Lembeye

Fête de l’école de musique

Salle Multi activités Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

17h auditions des classes instruments.

18h animation par les classes orchestres.

19h apéritif animé par les élèves suivi d’un repas (inscription obligatoire avant le 8 juin). .

Salle Multi activités Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 09 84 96 amclmusiquelembeye@gmail.com

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English : Fête de l’école de musique

L’événement Fête de l’école de musique Lembeye a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran