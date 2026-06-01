Fête de l’école de musique Salle Multi activités Lembeye
Fête de l’école de musique Salle Multi activités Lembeye samedi 13 juin 2026.
Lembeye
Fête de l’école de musique
Salle Multi activités Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
17h auditions des classes instruments.
18h animation par les classes orchestres.
19h apéritif animé par les élèves suivi d’un repas (inscription obligatoire avant le 8 juin). .
Salle Multi activités Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 09 84 96 amclmusiquelembeye@gmail.com
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English : Fête de l’école de musique
L’événement Fête de l’école de musique Lembeye a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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