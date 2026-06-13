Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de l’école de musique Toutes Aides Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Fête de l’école de musique Toutes Aides Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Fête de l’école de musique Toutes Aides Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

L’Ecole de Musique Toutes Aides vous invite à son évènement de fin d’année. Concerts à tout va avec les élèves de l’école et temps convivial ouvert à tous.Ouvert à tous·tes, gratuit

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


Afficher la carte du lieu Caserne Mellinet/La Générale et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)