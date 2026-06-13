Fête de l’école de musique Toutes Aides Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

L’Ecole de Musique Toutes Aides vous invite à son évènement de fin d’année. Concerts à tout va avec les élèves de l’école et temps convivial ouvert à tous.Ouvert à tous·tes, gratuit

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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