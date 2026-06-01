Fête de l’école Vauciennes

Vauciennes

Fête de l’école

34 Rue Georges Guynemer Vauciennes Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez partager un moment festif et convivial à l’occasion de la fête de l’école de Vauciennes !

Ouverte à tous, cette journée promet de beaux instants en famille, entre animations, spectacle et gourmandises.

Dès le matin, profitez des stands et des nombreuses activités proposées pour petits et grands, dans une ambiance joyeuse et colorée.

Les enfants seront à l’honneur avec un spectacle à ne pas manquer, suivi d’un moment gourmand autour d’un buffet.

Samedi 13 juin 2026

Début des stands et activités à 9h

Spectacle des enfants à partir de 11h

Buffet à 12h30

Organisée par l’Association des parents d’élèves de Vauciennes, cette fête est l’occasion idéale de se retrouver et de célébrer la fin d’année scolaire dans la bonne humeur.

Entrée libre Venez nombreux !

Venez partager un moment festif et convivial à l’occasion de la fête de l’école de Vauciennes !

Ouverte à tous, cette journée promet de beaux instants en famille, entre animations, spectacle et gourmandises.

Dès le matin, profitez des stands et des nombreuses activités proposées pour petits et grands, dans une ambiance joyeuse et colorée.

Les enfants seront à l’honneur avec un spectacle à ne pas manquer, suivi d’un moment gourmand autour d’un buffet.

Samedi 13 juin 2026

Début des stands et activités à 9h

Spectacle des enfants à partir de 11h

Buffet à 12h30

Organisée par l’Association des parents d’élèves de Vauciennes, cette fête est l’occasion idéale de se retrouver et de célébrer la fin d’année scolaire dans la bonne humeur.

Entrée libre Venez nombreux ! .

34 Rue Georges Guynemer Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 47 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a festive and convivial moment at the Vauciennes school festival!

Open to all, this day promises to be a great day out for the whole family, with entertainment, shows and delicacies.

In the morning, take advantage of the many stalls and activities on offer for young and old, in a cheerful and colorful atmosphere.

Children will be in the spotlight with a show not to be missed, followed by a gourmet buffet.

? Saturday June 13, 2026

? Stalls and activities start at 9 a.m

? Children’s show from 11am

? Buffet lunch at 12:30

Organized by the Association des parents d?élèves de Vauciennes, this party is the perfect opportunity to get together and celebrate the end of the school year in good spirits.

? Free admission ? Come one, come all!

L’événement Fête de l’école Vauciennes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois